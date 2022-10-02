В Госдуме заявили, что процесс воссоединения русских земель ещё не закончился

"Уверен, что принятие четырёх новых регионов не последний этап в процессе возвращения исторических российских земель. В этом убеждает и моё общение с жителями освобождённых территорий в ходе прошедшего референдума", — цитирует его РИА "Новости".

По его словам, люди "ненавидят киевскую хунту", говорят, что устали бояться и хотят мира и стабильности, которые им может дать лишь Россия. Как подчеркнул политик, в основе вхождения Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ лежит процесс воссоединения самого большого в мире разделённого русского народа.