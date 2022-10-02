В Госдуме заявили, что процесс воссоединения русских земель ещё не закончился
Депутат Госдумы Бахарев: Процесс воссоединения русских земель ещё не завершён
Процесс воссоединения исторических русских земель ещё не завершён, заявил депутат Госдумы от Крымского региона Константин Бахарев.
"Уверен, что принятие четырёх новых регионов не последний этап в процессе возвращения исторических российских земель. В этом убеждает и моё общение с жителями освобождённых территорий в ходе прошедшего референдума", — цитирует его РИА "Новости".
По его словам, люди "ненавидят киевскую хунту", говорят, что устали бояться и хотят мира и стабильности, которые им может дать лишь Россия. Как подчеркнул политик, в основе вхождения Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ лежит процесс воссоединения самого большого в мире разделённого русского народа.
Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах. А 30 сентября президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о включении данных территорий в состав России. Перед этим глава государства произнёс 40-минутную речь, в которой напомнил, что присоединение регионов к России — это воля миллионов людей.
ТАСС / Александр Щербак