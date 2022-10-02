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2 октября, 05:24

В Британии заявили о выходе миграционного кризиса из-под контроля

Глава МВД Британии Браверман: Миграционный кризис в стране вышел из-под контроля

В Великобритании находится большое число рабочих-мигрантов и иждивенцев, в связи с чем в стране обострился миграционный кризис. Такое заявление сделала министр внутренних дел Соединённого Королевства Суэлла Браверман в интервью газете The Sun.

Она рассказала, что в этом году к британским берегам Ла-Манша прибыло более 30 тысяч человек, что в десять раз больше, чем четыре года назад. Причиной такого плотного потока беженцев Браверман назвала "Закон о современном рабстве", принятый бывшим премьер-министром Британии Терезой Мэй.

Часть из прибывших, по словам министра, люди с судимостями за тяжкие преступления. Например, за педофилию, убийства и торговлю наркотиками, и практически все мигранты из этого числа вспоминают о "законе Мэй", когда их пытаются депортировать. По словам Браверман, данный документ нуждается в поправках, которые позволили бы снизить поток приезжих.

"Нам нужны люди с высокими навыками, нам нужны люди с технической квалификацией… Чего мы не хотим, так это постоянного потока дешёвой иностранной рабочей силы", — сказала Браверман.

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Ранее в Чехии обвинили украинцев в "бизнесе на людях". По данным газеты Lidovky, в последние месяцы страна столкнулась с резким увеличением числа беженцев. В ходе расследования задержано около 125 проводников-нелегалов. Как сказано в материале, больше всех в числе арестованных было украинцев.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова

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