Нацбанк Украины намерен экстренно попросить у МВФ 1,3 миллиарда долларов

Украинский Нацбанк намерен экстренно обратиться в Международный валютный фонд за помощью в размере $1,3 млрд. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"30 сентября 2022 года совет исполнительных директоров МВФ утвердил расширение инструментов антикризисного финансирования, что позволит Украине обратиться за новым траншем. По этой программе Украина запросит у МВФ около $1,3 млрд экстренного финансирования", — информирует пресс-служба в телеграм-канале банка.

МВФ в настоящее время предоставляет кредиты странам, у которых наблюдается серьезный дефицит платёжного баланса. Это касается и Украины. Киев может получить средства уже в текущем октябре. Для этого необходимо одобрение совета исполнительных директоров фонда.