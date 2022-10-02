Погибли женщины и дети: Трактор с индийскими паломниками утонул в пруду
Более 25 паломников в Индии погибли в результате падения в пруд трактора с прицепом
По меньшей мере 26 человек погибли и ещё более 20 получили ранения и травмы после падения трактора с прицепом в пруд. Большинство погибших и пострадавших — женщины и дети. Об этом сообщает телеканал NDTV.
Инцидент произошёл вечером 1 октября в округе Канпур штата Уттар-Прадеш. Водитель трактора, в прицепе которого находилось около 50 человек, не справился с управлением, и машина упала в воду. Все жертвы — паломники, которые возвращались домой после церемонии в местном храме. Выживших в срочном порядке доставили в ближайшие госпитали. К спасательным работам привлекли полицию и местных жителей.
Ранее в Индии аттракцион с людьми упал с 15-метровой высоты. При поломке аттракциона в индийском городе Мохали, штат Пенджаб, по предварительным данным, пострадало от 18 до 20 человек.
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