Погибли женщины и дети: Трактор с индийскими паломниками утонул в пруду

По меньшей мере 26 человек погибли и ещё более 20 получили ранения и травмы после падения трактора с прицепом в пруд. Большинство погибших и пострадавших — женщины и дети. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Инцидент произошёл вечером 1 октября в округе Канпур штата Уттар-Прадеш. Водитель трактора, в прицепе которого находилось около 50 человек, не справился с управлением, и машина упала в воду. Все жертвы — паломники, которые возвращались домой после церемонии в местном храме. Выживших в срочном порядке доставили в ближайшие госпитали. К спасательным работам привлекли полицию и местных жителей.