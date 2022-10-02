Раненые российские военные отправились в круиз
Минобороны: Российские военные после лечения полученных ранений отправились в круиз
Российские военнослужащие, получившие ранения во время специальной военной операции, отправились в железнодорожный круиз "Жемчужина Кавказа" в рамках совместного проекта Минобороны РФ и ОАО "РЖД" "Своих не бросаем". Об этом сообщили в военном ведомстве.
"Первый железнодорожный рейс с военнослужащими, прошедшими реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения задач специальной военной операции, уже отбыл из Москвы. Всего запланировано два подобных рейса, в них примут участие более 80 российских военнослужащих, члены их семей, а также члены семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции", — сообщили в министерстве.
Всего в проекте поучаствует более 500 человек. В рамках проекта ОАО "РЖД" организовало два дополнительных рейса круизного туристического поезда 930/929 "Жемчужина Кавказа" по маршруту Москва/Ростов-на-Дону – Нальчик – Грозный – Дербент – Кисловодск – Ростов-на-Дону/Москва. Первый дополнительный рейс "Жемчужина Кавказа" отправился из Москвы 1 октября. Путешествие продлится семь дней и пройдёт в формате "поезд/отель", когда гости ночь едут в поезде, а день посвящают экскурсиям.
Ранее в Москве прошёл масштабный митинг-концерт "Своих не бросаем" в поддержку референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Подобные митинги-концерты состоялись и в других российских городах. Так, рок-группа "Агата Кристи" выступила на концерте-митинге в Екатеринбурге в поддержку референдумов. По словам её лидера Вадима Самойлова, он точно знает, что все люди в Донбассе стоят за Россию.
ТАСС / Сергей Савостьянов