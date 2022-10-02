Раненые российские военные отправились в круиз

Российские военнослужащие, получившие ранения во время специальной военной операции, отправились в железнодорожный круиз "Жемчужина Кавказа" в рамках совместного проекта Минобороны РФ и ОАО "РЖД" "Своих не бросаем". Об этом сообщили в военном ведомстве.

"Первый железнодорожный рейс с военнослужащими, прошедшими реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения задач специальной военной операции, уже отбыл из Москвы. Всего запланировано два подобных рейса, в них примут участие более 80 российских военнослужащих, члены их семей, а также члены семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции", — сообщили в министерстве.