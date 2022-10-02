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2 октября, 05:48

В Британии секс-работницы отказываются работать из-за вспышки сифилиса

Проститутки и звёзды фильмов для взрослых из Великобритании отказываются работать из-за вспышки сифилиса в Европе. Об этом сообщает газета The Tribune.

По данным издания, многие работники секс-индустрии крайне обеспокоены сообщениями о вспышках этого инфекционного заболевания. В этой связи они просят создать профсоюз в Британии, который наладит систему профилактики и лечения болезней, передающихся половым путём.

Ради заработка: Норвежские проститутки стали прикидываться украинками

Ради заработка: Норвежские проститутки стали прикидываться украинками

Ранее Лайф рассказывал, что сотрудники полиции раскрыли преступные сети борделей в Швеции и Норвегии, основными "работницами" которых были гражданки Украины. Существование подобных заведений уже не для кого не новость, однако инспектор стокгольмской полиции Симон Хегстрем был удивлён числу девушек c Украины: ранее численное превосходство проституток было на стороне румынок.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова

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