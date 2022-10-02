В Британии секс-работницы отказываются работать из-за вспышки сифилиса

Проститутки и звёзды фильмов для взрослых из Великобритании отказываются работать из-за вспышки сифилиса в Европе. Об этом сообщает газета The Tribune.

По данным издания, многие работники секс-индустрии крайне обеспокоены сообщениями о вспышках этого инфекционного заболевания. В этой связи они просят создать профсоюз в Британии, который наладит систему профилактики и лечения болезней, передающихся половым путём.