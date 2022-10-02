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2 октября, 05:27

В США допустили ответный удар России после диверсии на "Северных потоках"

NR: РФ может открыть ответный огонь при причастности США к диверсии на "Северных потоках"

Если будет доказана причастность США к взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", Россия может открыть огонь и в ответ на агрессию ударить по американской инфраструктуре. Такое мнение выразил обозреватель журнала National Review Антонио Райт.

"Серьёзным и непосредственным недостатком участия во взрывах станет то, что Россия может начать относиться к Соединённым Штатам как к полноправной воюющей стороне и атаковать нашу инфраструктуру", — считает Райт.

Кроме того, он допустил, что возможное участие Вашингтона в диверсии на трубопроводах может стать началом нового конфликта между Белым домом и его союзниками и партнёрами, в частности Германией. По словам автора материала, немецкие власти не смогли бы простить такого поступка.

"Независимо от того, было ли политическое решение о строительстве трубопровода плохим с экономической и геополитической точек зрения, немцы никогда не простили бы Америке этого поступка", — считает аналитик.

Германия, Швеция и Дания решили вместе расследовать диверсии на "Северных потоках"

Германия, Швеция и Дания решили вместе расследовать диверсии на "Северных потоках"

Напомним, что Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Кроме того, в ночь перед аварией на газопроводах портал отслеживания авиаперелётов Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Девятичасовой полёт был замечен примерно в 250 километрах от датского острова Борнхольм. Рядом с ним и произошли утечки газа. Европейские лидеры признали аварию на СП результатом диверсии.

Дело — труба: Почему во взрыве "Северного потока" ищут американский след

Дело — труба: Почему во взрыве "Северного потока" ищут американский след

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ТАСС / EPA / HANNIBAL HANSCHKE

Николь Вербер

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