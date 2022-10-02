В США допустили ответный удар России после диверсии на "Северных потоках"

Если будет доказана причастность США к взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", Россия может открыть огонь и в ответ на агрессию ударить по американской инфраструктуре. Такое мнение выразил обозреватель журнала National Review Антонио Райт.

"Серьёзным и непосредственным недостатком участия во взрывах станет то, что Россия может начать относиться к Соединённым Штатам как к полноправной воюющей стороне и атаковать нашу инфраструктуру", — считает Райт.

Кроме того, он допустил, что возможное участие Вашингтона в диверсии на трубопроводах может стать началом нового конфликта между Белым домом и его союзниками и партнёрами, в частности Германией. По словам автора материала, немецкие власти не смогли бы простить такого поступка.