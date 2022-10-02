Главы восьми стран НАТО поддержали принятие Украины в альянс
Президенты восьми стран НАТО подписали совместное заявление, в котором выступают за вхождение Украины в состав альянса. Об этом в "Твиттере" сообщил глава Румынии Клаус Йоханнис.
"Мы твёрдо поддерживаем решение саммита НАТО в Бухаресте 2008 года о будущем присоединении Украины", — отмечается в сообщении.
Вместе с ним соглашение подписали президенты Литвы, Черногории, Северной Македонии, Польши, Словакии, Эстонии и Чехии. Лидеры этих стран также заметили, что никогда не признают результаты референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, и выразили поддержку территориальной целостности Украины.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что двери альянса открыты, но сейчас он сконцентрируется на помощи Украине — это главная задача военного блока. Так политик прокомментировал заявление украинского лидера о заявке на ускоренное вступление.
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