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2 октября, 09:49
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Главы восьми стран НАТО поддержали принятие Украины в альянс

Президенты восьми стран НАТО подписали совместное заявление, в котором выступают за вхождение Украины в состав альянса. Об этом в "Твиттере" сообщил глава Румынии Клаус Йоханнис.

"Мы твёрдо поддерживаем решение саммита НАТО в Бухаресте 2008 года о будущем присоединении Украины", — отмечается в сообщении.

Вместе с ним соглашение подписали президенты Литвы, Черногории, Северной Македонии, Польши, Словакии, Эстонии и Чехии. Лидеры этих стран также заметили, что никогда не признают результаты референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, и выразили поддержку территориальной целостности Украины.

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Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что двери альянса открыты, но сейчас он сконцентрируется на помощи Украине — это главная задача военного блока. Так политик прокомментировал заявление украинского лидера о заявке на ускоренное вступление.

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Getty Images / Dursun Aydemir / Anadolu Agency

Артур Белкин

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