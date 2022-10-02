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2 октября, 09:42

Звёзды прибывают на церемонию прощания с Борисом Моисеевым в Москве

Церемония прощания с Борисом Моисеевым началась в Москве

В траурном зале Троекуровского кладбища началась церемония прощания с заслуженным артистом России Борисом Моисеевым. Проститься с певцом пришли десятки людей: поклонники, родственники и друзья.

На церемонии присутствуют певец Сергей Пенкин, певицы Алёна Апина, Лолита, сёстры Зайцевы, Николай Басков и другие. Также замечен украинский артист Николай Трубач, с которым Моисеев исполнил знаменитый хит "Голубая луна" и "Щелкунчик".

Напомним, Борис Моисеев умер 27 сентября в возрасте 68 лет. За свою жизнь заслуженный артист России перенёс три инсульта. Адвокат Сергей Жорин рассказал, кого певец мог внести в завещание — его активы оцениваются примерно в 300 миллионов рублей.

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ТАСС / Вадим Тараканов

Оксана Попова

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