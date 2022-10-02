Звёзды прибывают на церемонию прощания с Борисом Моисеевым в Москве

В траурном зале Троекуровского кладбища началась церемония прощания с заслуженным артистом России Борисом Моисеевым. Проститься с певцом пришли десятки людей: поклонники, родственники и друзья.

На церемонии присутствуют певец Сергей Пенкин, певицы Алёна Апина, Лолита, сёстры Зайцевы, Николай Басков и другие. Также замечен украинский артист Николай Трубач, с которым Моисеев исполнил знаменитый хит "Голубая луна" и "Щелкунчик".