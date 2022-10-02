В Бундестаге назвали способ предотвратить ядерную катастрофу из-за Украины
Немецкий депутат Вагенкнехт предупредила об угрозе ядерной катастрофы из-за Украины
Депутат германского Бундестага от Левой партии Германии Сара Вагенкнехт предупредила о серьёзных последствиях из-за промедлений немецкого правительства в противостоянии на Украине. Как пишет издание Junge Welt, оно грозит даже ядерной катастрофой.
"Социал-демократическая партия втягивает нас в конфликт, который может закончиться ядерной катастрофой. Только дипломатия предотвратит дальнейшую эскалацию", — указала Вагенкнехт.
Кроме того, политик заявила, что экономическая война, развязанная против России, не помогает, а лишь мешает урегулированию кризиса. В частности, антироссийские санкции вредят Западу намного больше, чем самой Москве, принося "Газпрому" рекордную прибыль.
Кстати, ранее Вагенкнехт назвала "позором" отсутствие у Запада плана мирного урегулирования ситуации с Украиной. По её словам, западные страны точно так же несут ответственность за этот конфликт. Депутат считает, что происходящего можно было бы избежать за счёт одного только отказа Украины от членства в НАТО и выполнения Минских соглашений.
ТАСС / Reuhl / Fotostand / IMAGO