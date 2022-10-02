В Бундестаге назвали способ предотвратить ядерную катастрофу из-за Украины

Депутат германского Бундестага от Левой партии Германии Сара Вагенкнехт предупредила о серьёзных последствиях из-за промедлений немецкого правительства в противостоянии на Украине. Как пишет издание Junge Welt, оно грозит даже ядерной катастрофой.

"Социал-демократическая партия втягивает нас в конфликт, который может закончиться ядерной катастрофой. Только дипломатия предотвратит дальнейшую эскалацию", — указала Вагенкнехт.

Кроме того, политик заявила, что экономическая война, развязанная против России, не помогает, а лишь мешает урегулированию кризиса. В частности, антироссийские санкции вредят Западу намного больше, чем самой Москве, принося "Газпрому" рекордную прибыль.