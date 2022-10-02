Журналист и театральный критик Олег Вергелис умер в возрасте 55 лет

Заслуженный журналист Украины, театральный критик и писатель Олег Вергелис умер на 56-м году жизни. О его смерти в социальных сетях сообщили родственники.

Причина смерти не сообщается. Но три года назад он перенёс инсульт, а незадолго до трагедии был госпитализирован и нуждался в переливании крови.