Журналист и театральный критик Олег Вергелис умер в возрасте 55 лет
Олег Вергелис. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / oleg.vergelis
Заслуженный журналист Украины, театральный критик и писатель Олег Вергелис умер на 56-м году жизни. О его смерти в социальных сетях сообщили родственники.
Причина смерти не сообщается. Но три года назад он перенёс инсульт, а незадолго до трагедии был госпитализирован и нуждался в переливании крови.
Вергелис родился в Киеве в 1967 году. Он известен как автор многочисленных публикаций о кино, телевидении и украинской культуре. Он публиковался во многих изданиях, включая "Киевские ведомости", "Культура и жизнь", а также был редактором отдела культуры в еженедельнике "Зеркало недели".
Ранее Лайф рассказывал, что российский певец Борис Моисеев умер 27 сентября в возрасте 68 лет. За свою жизнь заслуженный артист России перенёс три инсульта. Иосиф Пригожин и Татьяна Буланова рассказали, каким запомнили ушедшего певца.
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