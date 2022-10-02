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2 октября, 09:24

Журналист и театральный критик Олег Вергелис умер в возрасте 55 лет

<p>Олег Вергелис. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / oleg.vergelis</p>

Олег Вергелис. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / oleg.vergelis

Заслуженный журналист Украины, театральный критик и писатель Олег Вергелис умер на 56-м году жизни. О его смерти в социальных сетях сообщили родственники.

Причина смерти не сообщается. Но три года назад он перенёс инсульт, а незадолго до трагедии был госпитализирован и нуждался в переливании крови.

Вергелис родился в Киеве в 1967 году. Он известен как автор многочисленных публикаций о кино, телевидении и украинской культуре. Он публиковался во многих изданиях, включая "Киевские ведомости", "Культура и жизнь", а также был редактором отдела культуры в еженедельнике "Зеркало недели".

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Оксана Попова

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