"Он псих": Британцы пришли в ярость из-за "пугающего бреда" главы Генштаба об ударах России

Британцы набросились с критикой на главу Генштаба Великобритании Тони Радакина после его слов о возможных ударах по Лондону со стороны России. Своё мнение они высказали в Facebook*, а также в комментариях под публикацией The Telegraph и статьёй Daily Mail.

"Что за хрень? Из-за таких людей у власти мы и попадаем в неприятности", — высказался один из пользователей.

"У многих в Британии сейчас проблемы с едой и отоплением. Вот что должно быть в приоритете, а не блестящие новые игрушки для военных", — заметил другой подписчик.

"Нашей армии будет недостаточно для большого конфликта", — предупредил их единомышленник.

"Этот старый адмирал никогда не затыкается. Он такой же псих, как (премьер-министр Британии. — Прим. ред.) Трасс. Кажется, ему нужно постоянное внимание", — заметил один из комментаторов.

По словам британцев, Соединённое Королевство и другие страны Запада обязаны стремиться к мирному решению конфликтов. Они сочли высказывания офицера "пугающим бредом".

При этом один из читателей отметил: "Россия может делать всё, что пожелает. Искусство поддержания мира заключается в том, чтобы убедить её сделать правильный выбор". Ещё одна подписчица написала, что "сложившаяся ситуация — результат давления на РФ".

Напомним, глава британского Генштаба ранее заявил, что РФ способна ударить по Лондону из космоса, а также вывести из строя все западные спутники и системы связи. В своей речи он также пригрозил "решительным ответом" со стороны НАТО, если Москва пойдёт на такой шаг.