Число обвиняемых в покушении на вице-президента Аргентины Киршнер увеличилось до четырёх
До четырёх человек увеличилось число обвиняемых в покушении на вице-президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер. Об этом пишет местное издание Nación.
Согласно его данным, в пятницу суд предъявил обвинения знакомому нападавшего Николасу Габриэлю Каррисо и подруге его невесты Агустине Диас, однако как как второстепенным соучастникам нападения.
"Фернандо Сабаг Монтиэль и его девушка Бренда Улиарте проходят по делу как лица, совершившие покушение на убийство… Николасу Габриэлю Каррисо и подруге Бренды Улиарте Агустине Диас в пятницу вечером были предъявлены обвинения как второстепенным участникам", — отмечается в материале.
Известно, что хоть они и не присутствовали при инциденте, однако принимали активное участие в подготовке к покушению на политика. При этом не исключено, что есть и другие участники, которые оказывали поддержку и помогали в подготовке нападения, в частности, финансировали его.
Напомним, вице-президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер пытались убить у её дома в Буэнос-Айресе. На видео, которое опубликовали местные СМИ, видно, что мужчина наставил пистолет политику прямо в лицо. Телеканал TN сообщил, что оружие, которое напавший направил на Киршнер, было заряжено, но дало осечку, политик чудом не пострадала. Сотрудники полиции задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 35-летний уроженец Бразилии, живущий в Аргентине более 20 лет, однако на допросе он отказался давать показания.
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ТАСС / AP / Rodrigo Abd