Число обвиняемых в покушении на вице-президента Аргентины Киршнер увеличилось до четырёх

До четырёх человек увеличилось число обвиняемых в покушении на вице-президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер. Об этом пишет местное издание Nación.

Согласно его данным, в пятницу суд предъявил обвинения знакомому нападавшего Николасу Габриэлю Каррисо и подруге его невесты Агустине Диас, однако как как второстепенным соучастникам нападения.

"Фернандо Сабаг Монтиэль и его девушка Бренда Улиарте проходят по делу как лица, совершившие покушение на убийство… Николасу Габриэлю Каррисо и подруге Бренды Улиарте Агустине Диас в пятницу вечером были предъявлены обвинения как второстепенным участникам", — отмечается в материале.