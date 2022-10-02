"Вышвырнуть из Крыма": Россиян возмутило видео "Королевы красоты", спевшей гимн украинских нацбатов

Победительница конкурса "Миссис королева красоты – Крым" Ольга Валеева исполнила на видео песню "Червона калина", которая считается не просто украинской песней, а гимном Украинской повстанческой армии (УПА) и полка "Азов"*. Пользователи соцсетей после инцидента потребовали "вышвырнуть её из Крыма".

Финалистка конкурса "Миссис королева красоты – Крым" спела гимн украинских нацистов. Видео © VK / "Крым"

Ролик появился в Сети с геотегом "Симферополь", его разместила знакомая победительницы конкурса красоты. Вскоре запись была удалена, но видео успело разлететься по Интернету.

Напомним, в сентябре в Республике Крым из-за песни "Червона калина" на свадьбе были арестованы шесть человек. Задержанным предъявили обвинения по статьям "Пропаганда символики экстремистской организации" и "Дискредитация ВС РФ".