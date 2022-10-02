Хакеры слили данные клиентов и сотрудников DNS

Крупная российская сеть электроники DNS проводит расследование по факту утечки персональных данных клиентов и устраняет последствия хакерской атаки на серверы магазина. Информация следует из официального заявления ретейлера.

"В компании DNS была обнаружена утечка персональных данных клиентов и сотрудников. В настоящее время проводится расследование и устранение последствий атаки", — сказано в сообщении.

В пресс-службе также рассказали, что атака производилась с серверов, расположенных за пределами России. Специалисты DNS обнаружили пробелы в защите информационной инфраструктуры и ведут работы по усилению информационной безопасности. Кроме того, в компании принесли извинения клиентам.