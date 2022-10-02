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2 октября, 08:31

Хакеры слили данные клиентов и сотрудников DNS

DNS проводит расследование после утечки персональных данных клиентов

Крупная российская сеть электроники DNS проводит расследование по факту утечки персональных данных клиентов и устраняет последствия хакерской атаки на серверы магазина. Информация следует из официального заявления ретейлера.

"В компании DNS была обнаружена утечка персональных данных клиентов и сотрудников. В настоящее время проводится расследование и устранение последствий атаки", — сказано в сообщении.

В пресс-службе также рассказали, что атака производилась с серверов, расположенных за пределами России. Специалисты DNS обнаружили пробелы в защите информационной инфраструктуры и ведут работы по усилению информационной безопасности. Кроме того, в компании принесли извинения клиентам.

В России захотели сделать фонд для выплаты компенсаций за утечку данных

В России захотели сделать фонд для выплаты компенсаций за утечку данных

Ранее факт утечки базы данных клиентов подтвердил сервис экспресс-доставки СДЭК. Представители компании заявили, что сейчас идёт работа по недопущению распространения сведений.

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ТАСС / Сергей Ермохин

Оксана Попова
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