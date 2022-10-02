Соседка вспомнила о странностях в квартире Моисеева за неделю до его смерти
Соседка Бориса Моисеева: За неделю до смерти певца из его квартиры выносили вещи
Борис Моисеев. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов
Соседка Бориса Моисеева в эфире программы "Ты не поверишь" на телеканале "НТВ" заметила странное совпадение незадолго до кончины певца. По словам женщины, из квартиры артиста заранее были вынесены его личные вещи.
"Неделю назад выносили все его картины, работы. Я тогда понимала: что-то будет. Это настолько неприятно! Но не буду говорить, кто это делал", — поведала она, уточнив, что лично этих людей не знает.
Напомним, Борис Моисеев умер 27 сентября в возрасте 68 лет. За свою жизнь заслуженный артист России перенёс три инсульта. Адвокат Сергей Жорин рассказал, кого певец мог внести в завещание — его активы оцениваются примерно в 300 миллионов рублей. Прощание с Моисеевым состоится 2 октября в траурном зале Троекуровского кладбища в Москве.