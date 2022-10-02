В США нашли единственный способ спасти Украину и призвали Байдена действовать
The National Interest: Байдену необходимо вернуться к дипломатии для спасения Украины
Джо Байден. Фото © ТАСС / POOL / Samuel Corum
Запад может предотвратить поражение Украины на поле боя и не допустить развязывания ядерной войны с Россией лишь одним оставшимся способом. Как заявил бывший офицер армии США Дэвид Пайн, это можно сделать только путём дипломатии.
"Президент США Джо Байден должен призвать к немедленному заключению соглашения о прекращении огня и перемирии, чтобы спасти Украину", — приводит его слова The National Interest.
Военный эксперт уверен, что во избежание такого сценария Вашингтону стоит прекратить накачивать Киев оружием и перестать отправлять американских солдат в Восточную Европу. Кроме того, США необходимо забыть об антироссийских санкциях и отказаться от введения новых экономических мер против Москвы. Благодаря таким действиям, а также мирному соглашению удастся снизить напряжённость в международных отношениях и остановить рецессию в Штатах, уверен отставной офицер.
Кстати, ранее Лайф писал, что в США растёт недовольство из-за политики президента страны Джо Байдена. Американцы всё сильнее начинают уставать из-за действий собственных властей и американского лидера по ситуации на Украине. Так, более половины избирателей выступают за дипломатические переговоры, "даже если это означает, что Украине придётся идти на компромиссы с Россией".