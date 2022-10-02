В США нашли единственный способ спасти Украину и призвали Байдена действовать

Запад может предотвратить поражение Украины на поле боя и не допустить развязывания ядерной войны с Россией лишь одним оставшимся способом. Как заявил бывший офицер армии США Дэвид Пайн, это можно сделать только путём дипломатии.

"Президент США Джо Байден должен призвать к немедленному заключению соглашения о прекращении огня и перемирии, чтобы спасти Украину", — приводит его слова The National Interest.

Военный эксперт уверен, что во избежание такого сценария Вашингтону стоит прекратить накачивать Киев оружием и перестать отправлять американских солдат в Восточную Европу. Кроме того, США необходимо забыть об антироссийских санкциях и отказаться от введения новых экономических мер против Москвы. Благодаря таким действиям, а также мирному соглашению удастся снизить напряжённость в международных отношениях и остановить рецессию в Штатах, уверен отставной офицер.