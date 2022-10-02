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2 октября, 07:59

Транзит российского газа через Украину составляет 41,7 млн кубометров

"Газпром" подаёт газ для Европы через Украину в объёме 41,7 млн кубометров

Российская энергетическая компания "Газпром" подаёт газ для Европы транзитом через Украину в объёме 41,7 млн кубометров в сутки. Снабжение идёт через газоизмерительную станцию "Суджа". Заявка на прокачку через "Сохрановку" была отклонена украинской стороной.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объёме, подтверждённом украинской стороной через ГИС "Суджа", — 41,7 млн кубометров на 2 октября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — сказал журналистам представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

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Как писал Лайф, Украина остановила прокачку нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию. Это произошло из-за невозможности российской стороны провести платёж за транзит в условиях санкций ЕС. При этом транзит газа через территорию Незалежной продолжается. "Газпром" каждые сутки поставляет в Европу около 41,7 миллиона кубометров топлива через газоизмерительную станцию "Суджа", а вот транзит через станцию "Сохрановка" Украина прекратила.

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ТАСС / EPA / ANATOLY MALTSEV

Оксана Попова

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