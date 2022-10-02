Транзит российского газа через Украину составляет 41,7 млн кубометров

Российская энергетическая компания "Газпром" подаёт газ для Европы транзитом через Украину в объёме 41,7 млн кубометров в сутки. Снабжение идёт через газоизмерительную станцию "Суджа". Заявка на прокачку через "Сохрановку" была отклонена украинской стороной.