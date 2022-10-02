Какое оружие Пентагон намерен противопоставить гиперзвуковым ракетам России

США оказались догоняющими в области гиперзвукового вооружения, но намерены продолжать создавать оружие, неуязвимое перед средствами ПВО. Американский военно-промышленный концерн Raytheon недавно получил контракт в миллиард долларов на разработку гиперзвуковой крылатой ракеты воздушного базирования HACM. Журналист РИА "Новости" Андрей Коц рассказал о перспективах программы.

HACM (Hypersonic Attack Cruise Missile) — наиболее значимый из проектов США. Это крылатая гиперзвуковая ракета воздушного базирования с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, способная разгоняться в верхних слоях атмосферы до шести тысяч километров в час, объяснил автор статьи. Однако под вопросом пока дальность полётов ракеты.

"В качестве основных носителей HACM мы рассматриваем самолёты тактической авиации, главным образом истребители. Новое оружие позволит нашим командирам значительно более гибко планировать боевые операции. Оснащённые им машины смогут уничтожать наиболее ценные подвижные цели в ближнем тылу противника, в то время как специализированные бомбардировщики будут решать стратегические задачи", — приводятся в статье слова начальника штаба ВВС США генерала Чарльза Брауна.

Пентагон намерен завершить реализацию проекта HACM в 2027 году. Ещё есть аэробаллистическая ракета ARRW с глайдером от Lockheed Martin, которая, возможно, сможет развивать скорость свыше 20 махов и бить на 900 километров, добавил Коц. А для сухопутных войск планируется создать гиперзвуковой ракетный комплекс большой дальности LRHW (Long Range Hypersonic Weapon). Но все программы, помимо HACM, с трудом проходят испытания или проваливают их, напомнил журналист.