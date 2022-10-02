Сел на пальму: Камера сняла момент крушения вертолёта в Калифорнии

В Калифорнии разбился геологический вертолёт. Момент крушения удалось снять камере видеонаблюдения, кадры сразу же разлетелись по всем соцсетям.

Момент крушения вертолёта, предназначенного для геологических исследований. Видео © Twitter / MennoSwart

Всё произошло во время испытательного полёта. На кадрах вертолёт начинает снижаться, а после резко падает и "садится" прямо на пальму. В этот момент на борту находились 47-летний пилот и 33-летний пассажир. К счастью, дерево смягчило падение — оба выжили. Теперь специалистам предстоит выяснить все подробности и найти причину крушения.