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2 октября, 07:40

Сел на пальму: Камера сняла момент крушения вертолёта в Калифорнии

В Калифорнии вертолёт потерпел крушение, упав прямо на пальму

В Калифорнии разбился геологический вертолёт. Момент крушения удалось снять камере видеонаблюдения, кадры сразу же разлетелись по всем соцсетям.

Момент крушения вертолёта, предназначенного для геологических исследований. Видео © Twitter / MennoSwart

Всё произошло во время испытательного полёта. На кадрах вертолёт начинает снижаться, а после резко падает и "садится" прямо на пальму. В этот момент на борту находились 47-летний пилот и 33-летний пассажир. К счастью, дерево смягчило падение — оба выжили. Теперь специалистам предстоит выяснить все подробности и найти причину крушения.

Вертолёт с талибами разбился при учениях в Кабуле

Вертолёт с талибами разбился при учениях в Кабуле

Ранее в Турции разбился принадлежащий России пожарный вертолёт. Уточнялось, что один человек погиб, четверо пострадали. Позже число погибших выросло до двух, оба — граждане России. Известно, что воздушное судно вылетело для тушения пожара в Мармарисе и потерпело крушение в Денизли.

Обложка ©

Twitter / MennoSwart

Николь Вербер
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