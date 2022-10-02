Неизвестный обстрелял автобус и автомобиль в Израиле
След от выстрела на стекле автобуса. Обложка © Twitter / shilofreid
В Израиле неизвестный открыл огонь по мирным жителям. Под обстрел попали автобус и автомобиль на Западном берегу реки Иордан, сообщила Армия обороны страны.
Повреждённый в результате стрельбы автомобиль. Фото © Twitter / Kudusdavammmm
"Сегодня утром недалеко от города Наблус было совершено нападение со стрельбой на транспортное средство и автобус", — говорится в сообщении.
В результате происшествия пострадал водитель транспортного средства. С лёгкими ранениями его госпитализировали. В настоящее время на месте работают военнослужащие. Ведутся поиски злоумышленника, открывшего стрельбу.
Ранее в американском городе Окленд, штат Калифорния, несколько человек получили ранения в школе: там была открыта стрельба. Пострадало не менее трёх человек. Когда появились первые сообщения о стрельбе, входы и выходы были заблокированы, администрация школы вместе с полицией начала эвакуацию людей из здания.