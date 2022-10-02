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2 октября, 06:45

Неизвестный обстрелял автобус и автомобиль в Израиле

<p>След от выстрела на стекле автобуса. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/shilofreid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">shilofreid</a></p>

След от выстрела на стекле автобуса. Обложка © Twitter / shilofreid

В Израиле неизвестный открыл огонь по мирным жителям. Под обстрел попали автобус и автомобиль на Западном берегу реки Иордан, сообщила Армия обороны страны.

Повреждённый в результате стрельбы автомобиль. Фото © Twitter / Kudusdavammmm

Повреждённый в результате стрельбы автомобиль. Фото © Twitter / Kudusdavammmm

"Сегодня утром недалеко от города Наблус было совершено нападение со стрельбой на транспортное средство и автобус", — говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадал водитель транспортного средства. С лёгкими ранениями его госпитализировали. В настоящее время на месте работают военнослужащие. Ведутся поиски злоумышленника, открывшего стрельбу.

Момент стрельбы по охраннику клуба "16 тонн" попал на видео

Момент стрельбы по охраннику клуба "16 тонн" попал на видео

Ранее в американском городе Окленд, штат Калифорния, несколько человек получили ранения в школе: там была открыта стрельба. Пострадало не менее трёх человек. Когда появились первые сообщения о стрельбе, входы и выходы были заблокированы, администрация школы вместе с полицией начала эвакуацию людей из здания.

Николь Вербер

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