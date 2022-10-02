Делегация Бундестага прибыла на Тайвань с рабочим визитом
Делегация Бундестага в Тайване. Обложка © Twitter / MOFA_Taiwan
На Тайвань с рабочим визитом впервые с начала пандемии коронавируса прилетела делегация Бундестага. Семь законодателей от разных политических партий во главе с председателем парламентской группы, курирующей связи с Тайванем, Клаусом-Петерем Вильшем прибыли в столицу — Тайбэй, сообщает МИД острова.
Согласно расписанию, делегация встретится с главой администрации острова Цай Инвэнь, её заместителем Уильямом Лаем, руководителем внешнеполитического ведомства Джозефом У, спикером Законодательного юаня (парламента) Ю Сикунем. Кроме того, в ходе визита парламентарии посетят научный парк и обсудят сотрудничество в области высоких технологий.
Члены делегации назвали цель поездки — "демонстрация поддержки Тайваню" в условиях напряжённости в регионе, которая началась после визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
Кстати, ранее Лайф писал о планах Франции отправить делегацию сенаторов на Тайвань. Уточнялось, что она станет первой миссией большой европейской страны, которая прибудет на остров после инцидента со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Как сообщал представитель Тайваня во Франции У Чжи-чжун, на острове также ожидают прибытие в ноябре делегации из Великобритании.