Делегация Бундестага прибыла на Тайвань с рабочим визитом

На Тайвань с рабочим визитом впервые с начала пандемии коронавируса прилетела делегация Бундестага. Семь законодателей от разных политических партий во главе с председателем парламентской группы, курирующей связи с Тайванем, Клаусом-Петерем Вильшем прибыли в столицу — Тайбэй, сообщает МИД острова.

Согласно расписанию, делегация встретится с главой администрации острова Цай Инвэнь, её заместителем Уильямом Лаем, руководителем внешнеполитического ведомства Джозефом У, спикером Законодательного юаня (парламента) Ю Сикунем. Кроме того, в ходе визита парламентарии посетят научный парк и обсудят сотрудничество в области высоких технологий.

Члены делегации назвали цель поездки — "демонстрация поддержки Тайваню" в условиях напряжённости в регионе, которая началась после визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.