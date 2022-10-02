Путин поздравил студентов и педагогов с Днём среднего профессионального образования

Президент России Владимир Путин поздравил студентов, преподавателей и мастеров-наставников с Днём среднего профессионального образования. Как напомнили в пресс-службе Кремля, праздник отмечается впервые на государственном уровне.

В поздравлении глава государства подчеркнул, что страна гордится историей отечественного профессионально-технического образования и его традициями, которые формировались на протяжении десятилетий. По словам российского лидера, труженики промышленных предприятий внесли огромный вклад в индустриальное развитие России, в достижение Победы в Великой Отечественной войне, а также в восстановление разрушенного народного хозяйства.

"Отрадно, что в последнее время престиж среднего профессионального образования растёт. Это, безусловно, результат наших совместных усилий, направленных на повышение авторитета рабочих профессий, модернизацию колледжей и техникумов, формирование современных стандартов подготовки квалифицированных кадров. Мы стремимся открыть для нашей молодёжи новые горизонты для развития, реализации ярких, прорывных проектов и инициатив, создания новых предприятий и отраслей", — указал президент.

Обращаясь к преподавателям, мастерам, студентам и выпускникам, он упомянул, что именно от их усилий и опыта зависит, сможет ли система среднего профобразования достойно отвечать вызовам времени и обеспечить подготовку специалистов на должном уровне. В заключение президент пожелал всем причастным к событию успешного осуществления намеченных планов, здоровья и всего самого доброго.