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2 октября, 06:44

"Парами с малых высот": Российские штурмовики Су-25 нанесли авиаудары по военным объектам и технике ВСУ

Минобороны показало видео уничтожения штурмовиками Су-25 военных объектов ВСУ

Министерство обороны России показало видео боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России в ходе специальной военной операции. Как рассказали в ведомстве, российские лётчики нанесли удары по военным объектам, а также украинской технике.

Кадры боевой работы расчётов РСЗО "Ураган". Видео © Минобороны России

На опубликованных кадрах видно, как штурмовики приближаются к намеченной цели и выполняют запуск ракет — парами с малых высот. В результате успешной работы были уничтожены замаскированные укреплённые полевые позиции и бронированная техника ВСУ.

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Ранее Минобороны показало боевую работу РСЗО по уничтожению объектов ВСУ. На опубликованных кадрах показано, как комплекс с символом Z выезжает на огневую позицию. Выставив орудия, по команде: "Удар, огонь!" он производит пуск снарядов по координатам и покидает место, оставаясь незамеченным для противника.

Обложка ©

Кадр из видео / Минобороны России

Оксана Попова

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