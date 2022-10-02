Российские штурмовики Су-25 нанесли авиаудары по военным объектам и технике ВСУ
Минобороны показало видео уничтожения штурмовиками Су-25 военных объектов ВСУ
Министерство обороны России показало видео боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России в ходе специальной военной операции. Как рассказали в ведомстве, российские лётчики нанесли удары по военным объектам, а также украинской технике.
Кадры боевой работы расчётов РСЗО "Ураган". Видео © Минобороны России
На опубликованных кадрах видно, как штурмовики приближаются к намеченной цели и выполняют запуск ракет — парами с малых высот. В результате успешной работы были уничтожены замаскированные укреплённые полевые позиции и бронированная техника ВСУ.
Ранее Минобороны показало боевую работу РСЗО по уничтожению объектов ВСУ. На опубликованных кадрах показано, как комплекс с символом Z выезжает на огневую позицию. Выставив орудия, по команде: "Удар, огонь!" — он производит пуск снарядов по координатам и покидает место, оставаясь незамеченным для противника.
Кадр из видео / Минобороны России