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Опубликовано 2 октября 2022, 06:44
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Российские штурмовики Су-25 нанесли авиаудары по военным объектам и технике ВСУ

Минобороны показало видео уничтожения штурмовиками Су-25 военных объектов ВСУ

Министерство обороны России показало видео боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России в ходе специальной военной операции. Как рассказали в ведомстве, российские лётчики нанесли удары по военным объектам, а также украинской технике.

Кадры боевой работы расчётов РСЗО "Ураган". Видео © Минобороны России

На опубликованных кадрах видно, как штурмовики приближаются к намеченной цели и выполняют запуск ракет — парами с малых высот. В результате успешной работы были уничтожены замаскированные укреплённые полевые позиции и бронированная техника ВСУ.

Бойцы сняли на видео уничтожение отряда ВСУ
Бойцы сняли на видео уничтожение отряда ВСУ

Ранее Минобороны показало боевую работу РСЗО по уничтожению объектов ВСУ. На опубликованных кадрах показано, как комплекс с символом Z выезжает на огневую позицию. Выставив орудия, по команде: "Удар, огонь!" он производит пуск снарядов по координатам и покидает место, оставаясь незамеченным для противника.

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Кадр из видео / Минобороны России

Оксана Попова
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