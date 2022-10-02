Министерство обороны России показало видео боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России в ходе специальной военной операции. Как рассказали в ведомстве, российские лётчики нанесли удары по военным объектам, а также украинской технике.

Кадры боевой работы расчётов РСЗО "Ураган". Видео © Минобороны России

На опубликованных кадрах видно, как штурмовики приближаются к намеченной цели и выполняют запуск ракет — парами с малых высот. В результате успешной работы были уничтожены замаскированные укреплённые полевые позиции и бронированная техника ВСУ.