ВСУ 66 раз за сутки обстреляли ДНР, погибло семь человек

ВСУ обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 66 раз за сутки. В результате действий украинских боевиков погибли семь мирных жителей, ещё девять пострадало, сообщили в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Так, огонь был открыт по районам десяти населённых пунктов: Донецк (Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Горловка, Озеряновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Минеральное, Яковлевка, Макеевка (Горняцкий и Червоногвардейский районы), Старомихайловка.

"Поступили сведения о гибели семи гражданских лиц в Петровском и Кировском районах Донецка, Никитовском районе Горловки. Ранения различной степени тяжести получили девять гражданских лиц в Кировском районе Донецка, Старомихайловке и Макеевке", — говорится в сообщении СЦКК.

Кроме того, оказались повреждены 21 дом и восемь объектов гражданской инфраструктуры. Известно, что украинские боевики использовали реактивную и ствольную артиллерию, в том числе натовского калибра 155 миллиметров, а также миномёты, ещё вели огонь из танков. Всего выпустили 281 различный боеприпас.