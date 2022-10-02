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2 октября, 07:42

Число погибших на футбольном матче в Индонезии увеличилось до 174

Число погибших в результате столкновений футбольных фанатов после матча в Индонезии увеличилось до 174. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заместителя губернатора провинции Восточная Ява Эмиля Дардака.

Беспорядки на матче "Аремы" и "Персебаи" стали самой крупной футбольной трагедией с 1964 года. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что власти должны тщательно следить за безопасностью на стадионах, и выразил надежду, что это будет "последняя футбольная катастрофа в стране".

По информации агентства Antara, руководство местных правоохранительных органов выразило соболезнования семьям погибших и пострадавшим.

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Напомним, вечером 1 октября после матча между футбольными командами "Арема" и "Персебая" в городе Маланг вспыхнули беспорядки, правоохранителям пришлось пустить в ход слезоточивый газ. Изначально сообщалось, что в результате стрельбы и давки погибло 127 человек. Среди жертв есть женщины, дети и полицейские.

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Twitter / @MothershipSG

Ирина Фальке

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