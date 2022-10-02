Число погибших на футбольном матче в Индонезии увеличилось до 174

Число погибших в результате столкновений футбольных фанатов после матча в Индонезии увеличилось до 174. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заместителя губернатора провинции Восточная Ява Эмиля Дардака.

Беспорядки на матче "Аремы" и "Персебаи" стали самой крупной футбольной трагедией с 1964 года. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что власти должны тщательно следить за безопасностью на стадионах, и выразил надежду, что это будет "последняя футбольная катастрофа в стране".

По информации агентства Antara, руководство местных правоохранительных органов выразило соболезнования семьям погибших и пострадавшим.