"Это общая идея": Бразильский футболист "Зенита" рассказал, зачем оформляет гражданство РФ

Бразильский полузащитник петербургского "Зенита" Малком оформляет гражданство РФ, чтобы освободить место в команде для ещё одного иностранного футболиста. Об этом он рассказал в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Ранее стало известно, что бразильские легионеры "Зенита" Малком и Клаудиньо по личной инициативе захотели получить гражданство РФ и уже начали процедуру оформления документов.

"В целом это общая идея. Не только моя. Если при помощи этого освободится дополнительное место для ещё одного иностранца в клубе, то почему нет? Я давно играю в России. Мне здесь очень нравится. И в целом, если это решение приведёт к тому, что будет польза для клуба, почему нет?" — сказал Малком.

Бразилец отметил, что пока не думал о возможном выступлении за сборную России. Все его мысли сейчас связаны с успешным выступлением за "Зенит".