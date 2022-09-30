"Это общая идея": Бразильский футболист "Зенита" рассказал, зачем оформляет гражданство РФ
Футболист "Зенита" Малком: Оформляю гражданство РФ, чтобы освободить место для иностранца
Бразильский полузащитник петербургского "Зенита" Малком оформляет гражданство РФ, чтобы освободить место в команде для ещё одного иностранного футболиста. Об этом он рассказал в беседе со "Спорт-Экспрессом".
Ранее стало известно, что бразильские легионеры "Зенита" Малком и Клаудиньо по личной инициативе захотели получить гражданство РФ и уже начали процедуру оформления документов.
"В целом это общая идея. Не только моя. Если при помощи этого освободится дополнительное место для ещё одного иностранца в клубе, то почему нет? Я давно играю в России. Мне здесь очень нравится. И в целом, если это решение приведёт к тому, что будет польза для клуба, почему нет?" — сказал Малком.
Бразилец отметил, что пока не думал о возможном выступлении за сборную России. Все его мысли сейчас связаны с успешным выступлением за "Зенит".
Отметим, что 25-летний Малком перешёл в "Зенит" из испанской "Барселоны" в августе 2019 года. В составе петербургской команды он стал трёхкратным чемпионом России, трижды завоевал суперкубок страны и стал победителем Кубка России. Его ровесник Клаудиньо присоединился к "Зениту" в 2021 году и вместе с клубом стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России. Оба футболиста не играли за первую сборную Бразилии, но выступали за олимпийскую команду, в составе которой завоевали золото на Играх в Токио.
ФК "Зенит"