Синоптик предупредил москвичей о сильных обложных дождях

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей о приближающихся дождях. По его словам, они начнутся ближе к полуночи, а за ночь и утро понедельника может выпасть до трети месячной нормы осадков.

"Ближе к полуночи вновь зарядят сильные обложные дожди. Ночь и утро понедельника будут очень дождливыми. Новый циклон выйдет и будет заливать нас: предварительно выпадет до 15–20 миллиметров осадков за ночь и утро при норме октября в 59 миллиметров", — сообщил синоптик РИА "Новости".