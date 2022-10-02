Синоптик предупредил москвичей о сильных обложных дождях
Синоптик Тишковец: Треть месячной нормы осадков может выпасть в столице к утру понедельника
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей о приближающихся дождях. По его словам, они начнутся ближе к полуночи, а за ночь и утро понедельника может выпасть до трети месячной нормы осадков.
"Ближе к полуночи вновь зарядят сильные обложные дожди. Ночь и утро понедельника будут очень дождливыми. Новый циклон выйдет и будет заливать нас: предварительно выпадет до 15–20 миллиметров осадков за ночь и утро при норме октября в 59 миллиметров", — сообщил синоптик РИА "Новости".
Ранее Лайф сообщал, что в октябре периоды потепления будут чаще. Научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни в центре России наступит золотая осень, хоть и без яркого солнца. В середине октября жители этого региона увидят активный листопад, а в конце месяца будет череда потеплений.
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