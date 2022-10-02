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2 октября, 08:04

Синоптик предупредил москвичей о сильных обложных дождях

Синоптик Тишковец: Треть месячной нормы осадков может выпасть в столице к утру понедельника

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей о приближающихся дождях. По его словам, они начнутся ближе к полуночи, а за ночь и утро понедельника может выпасть до трети месячной нормы осадков.

"Ближе к полуночи вновь зарядят сильные обложные дожди. Ночь и утро понедельника будут очень дождливыми. Новый циклон выйдет и будет заливать нас: предварительно выпадет до 15–20 миллиметров осадков за ночь и утро при норме октября в 59 миллиметров", — сообщил синоптик РИА "Новости".

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Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова

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