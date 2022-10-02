Отбор газа из европейских подземных хранилищ превысил закачку
Отбор газа из европейских подземных хранилищ превысил закачку впервые с весны
Отбор газа из европейских подземных хранилищ превысил закачку, это произошло впервые с момента завершения отопительного сезона в начале апреля. Такие данные приводит Ассоциация операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE).
Как отмечается, 16 из 18 стран ЕС продолжают закачивать голубое топливо в хранилища. Однако за сутки успело опустеть ПХГ в Бельгии, которое является наименьшим по объёму среди европейских, что позволило говорить о переходе показателей в минус. Сейчас хранилища Европы заполнены в общей сложности на 87,83%, но темпы закачки продолжают снижаться с 25 сентября.
Лайф сообщал, что США отказались наращивать поставки сланцевого газа в страны ЕС. Дело в том, что инвесторы, вкладывающие средства в нефтегазовую отрасль, больше не заинтересованы в увеличении объёмов добычи энергоресурсов, а поскольку пока сырья мало, продаётся оно гораздо дороже.
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