Отбор газа из европейских подземных хранилищ превысил закачку, это произошло впервые с момента завершения отопительного сезона в начале апреля. Такие данные приводит Ассоциация операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE).

Как отмечается, 16 из 18 стран ЕС продолжают закачивать голубое топливо в хранилища. Однако за сутки успело опустеть ПХГ в Бельгии, которое является наименьшим по объёму среди европейских, что позволило говорить о переходе показателей в минус. Сейчас хранилища Европы заполнены в общей сложности на 87,83%, но темпы закачки продолжают снижаться с 25 сентября.