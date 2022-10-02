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2 октября, 08:01

Отбор газа из европейских подземных хранилищ превысил закачку

Отбор газа из европейских подземных хранилищ превысил закачку впервые с весны

Отбор газа из европейских подземных хранилищ превысил закачку, это произошло впервые с момента завершения отопительного сезона в начале апреля. Такие данные приводит Ассоциация операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE).

Как отмечается, 16 из 18 стран ЕС продолжают закачивать голубое топливо в хранилища. Однако за сутки успело опустеть ПХГ в Бельгии, которое является наименьшим по объёму среди европейских, что позволило говорить о переходе показателей в минус. Сейчас хранилища Европы заполнены в общей сложности на 87,83%, но темпы закачки продолжают снижаться с 25 сентября.

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Лайф сообщал, что США отказались наращивать поставки сланцевого газа в страны ЕС. Дело в том, что инвесторы, вкладывающие средства в нефтегазовую отрасль, больше не заинтересованы в увеличении объёмов добычи энергоресурсов, а поскольку пока сырья мало, продаётся оно гораздо дороже.

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Getty Images / David Hecker

Татьяна Миссуми

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