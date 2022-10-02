В Москве выявили минимальное с 16 августа число случаев ковида

В России за последние сутки выявлено 30 085 новых случаев заражения ковидом, подтверждено 96 смертей от заболевания. Данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

"Госпитализировано 1383 человека, на 47,7% меньше по сравнению с 1 октября; выписано в связи с выздоровлением 46 992 человека, на 10,7% меньше по сравнению с 1 октября", — добавили в штабе.