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2 октября, 08:18

В Москве выявили минимальное с 16 августа число случаев ковида

В России за сутки выявлено более 30 тысяч новых случаев ковида

В России за последние сутки выявлено 30 085 новых случаев заражения ковидом, подтверждено 96 смертей от заболевания. Данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

"Госпитализировано 1383 человека, на 47,7% меньше по сравнению с 1 октября; выписано в связи с выздоровлением 46 992 человека, на 10,7% меньше по сравнению с 1 октября", добавили в штабе.

Врач перечислил редкие, но весьма неприятные симптомы ковида

Врач перечислил редкие, но весьма неприятные симптомы ковида

В Роспотребнадзоре сообщили, что в России вторую неделю подряд достаточно интенсивно снижается заболеваемость ковидом и другими респираторными вирусными инфекциями. При этом течение коронавируса в большинстве случаев проходит в лёгкой форме.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Татьяна Миссуми
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