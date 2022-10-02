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2 октября, 08:11

Опасные забавы двух подростков в заброшенном доме в Приморье закончились гибелью одного из них

В Приморье подростка раздавила рухнувшая крыша заброшенного здания

<p>Под рухнувшей крышей заброшенного здания погиб подросток. Фото © t.me / <a href="https://t.me/su_skr25/733" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК по Приморскому краю</a></p>

Под рухнувшей крышей заброшенного здания погиб подросток. Фото © t.me / СУ СК по Приморскому краю

В Приморье прогулка подростков по заброшенным зданиям закончилась трагедией — при обрушении крыши нежилой застройки погиб мальчик. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Всё произошло в селе Некруглово Михайловского района Приморского края в доме по улице Дорожная. Ребята 16 и 15 лет забрались в заброшенное здание, где, по предварительным данным, разбивали стены постройки. В этот момент на них обрушилась крыша. 15-летний подросток скончался, второй получил различные травмы.

Под рухнувшей крышей заброшенного здания погиб подросток. Фото © t.me / СУ СК по Приморскому краю

Под рухнувшей крышей заброшенного здания погиб подросток. Фото © t.me / СУ СК по Приморскому краю

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", — рассказали в СК.

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Оксана Попова

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