Германия может начать собственное расследование диверсий на "Северных потоках"
Германия может начать собственное расследование диверсии, произошедшей на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", заявил министр юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Марко Бушман.
"Возможно, тут было совершено преступление, в связи с которым Генпрокуратура может взять на себя уголовное преследование", — приводит его слова газета Bild am Sonntag.
Немецкий министр не исключил, что, несмотря на то что ЧП произошло в Балтийском море, где находятся экономические зоны Дании и Швеции, речь может идти об "антиконституционной диверсии, имеющей последствия для Германии". По его словам, следственные мероприятия могли бы помочь в задержании преступников и проведении над ними суда в ФРГ.
Напомним, что Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Кроме того, в ночь перед аварией на газопроводах портал отслеживания авиаперелётов Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Девятичасовой полёт был замечен примерно в 250 километрах от датского острова Борнхольм. Рядом с ним и произошли утечки газа. Европейские лидеры признали аварию на СП результатом диверсии. Позже Германия, Швеция и Дания решили вместе расследовать ЧП на "Северных потоках".
ТАСС / ZUMA