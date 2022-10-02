Германия может начать собственное расследование диверсий на "Северных потоках"

"Возможно, тут было совершено преступление, в связи с которым Генпрокуратура может взять на себя уголовное преследование", — приводит его слова газета Bild am Sonntag.

Немецкий министр не исключил, что, несмотря на то что ЧП произошло в Балтийском море, где находятся экономические зоны Дании и Швеции, речь может идти об "антиконституционной диверсии, имеющей последствия для Германии". По его словам, следственные мероприятия могли бы помочь в задержании преступников и проведении над ними суда в ФРГ.