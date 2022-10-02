НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 октября, 08:32

Германия может начать собственное расследование диверсий на "Северных потоках"

Германия может начать собственное расследование диверсии, произошедшей на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", заявил министр юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Марко Бушман.

"Возможно, тут было совершено преступление, в связи с которым Генпрокуратура может взять на себя уголовное преследование", — приводит его слова газета Bild am Sonntag.

Немецкий министр не исключил, что, несмотря на то что ЧП произошло в Балтийском море, где находятся экономические зоны Дании и Швеции, речь может идти об "антиконституционной диверсии, имеющей последствия для Германии". По его словам, следственные мероприятия могли бы помочь в задержании преступников и проведении над ними суда в ФРГ.

Дело — труба: Почему во взрыве "Северного потока" ищут американский след

Дело — труба: Почему во взрыве "Северного потока" ищут американский след

Напомним, что Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Кроме того, в ночь перед аварией на газопроводах портал отслеживания авиаперелётов Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Девятичасовой полёт был замечен примерно в 250 километрах от датского острова Борнхольм. Рядом с ним и произошли утечки газа. Европейские лидеры признали аварию на СП результатом диверсии. Позже Германия, Швеция и Дания решили вместе расследовать ЧП на "Северных потоках".

Обложка ©

ТАСС / ZUMA

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров