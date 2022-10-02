Немцы высмеяли министра обороны Германии за нелепое фото у бронемашины на Украине

Немцев рассмешила фотография министра обороны Германии Кристин Ламбрехт, на которой она стоит рядом с бронемашиной во время визита на Украину. Читатели Die Welt обратили внимание на нелепый вид главы Минобороны и посоветовали ей в следующий раз надеть к бронежилету туфли, чтобы наверняка стать героиней комиксов.

"Очень трудно превзойти нелепость этой фотографии: все вокруг министра стоят без бронежилетов и касок. Она выглядит в нём такой неуместной", — написал один из пользователей.

Читатели заметили и то, что бронежилет на министре неправильно надет, а пряжки не застёгнуты. По мнению немцев, всё это говорит о показном характере фотосессии. Ламбрехт выглядит так, будто привезла вязаные носки для солдат, пошутил юзер. "Лицо говорит само за себя: "Что я здесь делаю и что это за штука рядом со мной?" — поддержал другой пользователь.

"Кто-нибудь придёт, чтобы обеспечить мир? Мы не можем позволить себе энергию, всё больше и больше компаний разоряются, но денег на войну достаточно. Она действует на благо немецкого народа?" — задались вопросом читатели.