Немцы высмеяли министра обороны Германии за нелепое фото у бронемашины на Украине
Читатели Die Welt высмеяли министра обороны ФРГ за нелепое фото у бронемашины на Украине
Немцев рассмешила фотография министра обороны Германии Кристин Ламбрехт, на которой она стоит рядом с бронемашиной во время визита на Украину. Читатели Die Welt обратили внимание на нелепый вид главы Минобороны и посоветовали ей в следующий раз надеть к бронежилету туфли, чтобы наверняка стать героиней комиксов.
"Очень трудно превзойти нелепость этой фотографии: все вокруг министра стоят без бронежилетов и касок. Она выглядит в нём такой неуместной", — написал один из пользователей.
Читатели заметили и то, что бронежилет на министре неправильно надет, а пряжки не застёгнуты. По мнению немцев, всё это говорит о показном характере фотосессии. Ламбрехт выглядит так, будто привезла вязаные носки для солдат, пошутил юзер. "Лицо говорит само за себя: "Что я здесь делаю и что это за штука рядом со мной?" — поддержал другой пользователь.
"Кто-нибудь придёт, чтобы обеспечить мир? Мы не можем позволить себе энергию, всё больше и больше компаний разоряются, но денег на войну достаточно. Она действует на благо немецкого народа?" — задались вопросом читатели.
Напомним, глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт прибыла в субботу, 1 октября, с необъявленным визитом в Одессу. Там она встретилась со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым и пообещала передать "в ближайшие дни" Киеву системы ПВО IRIS-T SLM.
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