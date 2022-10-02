Отряд МЧС обезвредил арсенал из 122 бомб времён ВОВ у берегов Новороссийска
Спасатели МЧС России обнаружили и обезвредили крупный арсенал взрывоопасных предметов. Как сообщили в министерстве, 122 боеприпаса времён Великой Отечественной войны были найдены у берегов Новороссийска в Краснодарском крае.
Спасатели обезвредили 122 боеприпаса времен Великой Отечественной у берегов Новороссийска. Видео © МЧС России
"122 боеприпаса были обнаружены в море в районе городского пляжа. В их числе: семь ручных гранат, 75 миномётных мин, 25 артснарядов, четыре авиабомбы, одиннадцать зажигательных авиабомб", — уточнили в ведомстве.
Обнаруженные боеприпасы специалисты подняли на поверхности и ликвидировали в открытом море — в соответствии с необходимыми нормами безопасности. В ходе мероприятий никакого ущерба населению и инфраструктуре нанесено не было. Также в МЧС добавили, что в операции участвовали 70 спасателей, четыре плавательных средства и 12 единиц техники.
Ранее Лайф рассказывал, что в Зеленограде нашли мину времён ВОВ. Снаряд обнаружили сотрудники поисково-спасательной станции "Пансионат".
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Кадр из видео / МЧС России