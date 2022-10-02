"Мы не должны взрывать планету": Французы испугались за будущее из-за последних шагов Зеленского

Французы возмутились беспардонности президента Украины Владимира Зеленского, неожиданно решившего подать заявку на ускоренное вступление в НАТО. Читатели Le Figaro выразили надежду на благоразумие стран – участниц альянса.

"Я очень надеюсь, что хотя бы у одного из членов НАТО хватит здравого смысла наложить вето на такое членство. В противном случае это будет означать прямую войну с Россией", — написал один из комментаторов.

Другой пользователь подчеркнул, что устав НАТО не позволяет принимать в свой состав государство, находящееся в состоянии конфликта. Французов всерьёз беспокоит вопрос, что он приобретёт другие масштабы, если Киев продолжит попытки втянуть альянс в боевые действия. "Эта истерия должна прекратиться! Мы не должны взрывать планету из-за Украины...", — возмутился читатель.

"Мы этого не хотим: ни в НАТО, ни в ЕС. Этот конфликт не наш", — резюмировали комментаторы.