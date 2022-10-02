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2 октября, 09:22
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"Мы не должны взрывать планету": Французы испугались за будущее из-за последних шагов Зеленского

Читатели Le Figaro испугались за будущее планеты из-за попыток Зеленского вступить в НАТО

<p>Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Alexey Furman</p>

Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Alexey Furman

Французы возмутились беспардонности президента Украины Владимира Зеленского, неожиданно решившего подать заявку на ускоренное вступление в НАТО. Читатели Le Figaro выразили надежду на благоразумие стран – участниц альянса.

"Я очень надеюсь, что хотя бы у одного из членов НАТО хватит здравого смысла наложить вето на такое членство. В противном случае это будет означать прямую войну с Россией", — написал один из комментаторов.

Другой пользователь подчеркнул, что устав НАТО не позволяет принимать в свой состав государство, находящееся в состоянии конфликта. Французов всерьёз беспокоит вопрос, что он приобретёт другие масштабы, если Киев продолжит попытки втянуть альянс в боевые действия. "Эта истерия должна прекратиться! Мы не должны взрывать планету из-за Украины...", — возмутился читатель.

"Мы этого не хотим: ни в НАТО, ни в ЕС. Этот конфликт не наш", резюмировали комментаторы.

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Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что двери альянса открыты, но сейчас он сконцентрируется на помощи Украине — это главная задача военного блока. Так политик прокомментировал заявление украинского лидера о заявке на ускоренное вступление.

Татьяна Миссуми

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