"Адам ищет Еву": Голый россиянин прогулялся по обочине трассы с яблоком
Голый мужчина с яблоком на обочине краснодарской трассы привлёк внимание свидетелей
В Краснодарском крае в посёлке Индустриальном автомобилисты заметили мужчину, который прогуливался по обочине и ел яблоко. Примечательно, что в этот момент он был абсолютно голым. Кадрами поделился телеграм-канал "ЧП Краснодара".
В Краснодарском крае голый мужчина ел яблоко во время прогулки по обочине. Видео © t.me / "ЧП Краснодара"
На опубликованных кадрах видно, как обнажённый мужчина невозмутимо идёт по обочине трассы и ест яблоко. Некоторые комментаторы пошутили и назвали его "Адамом, который ищет Еву".
Ранее Лайф писал, как в Алуште полиция задержала голого мужчину, который забаррикадировался в ломбарде. Очевидцы утверждают, что у него была разбита голова. Сообщается, что неизвестный без одежды находился в ломбарде несколько минут до прибытия на место правоохранителей.
Новости
Кадр из видео / t.me / "ЧП Краснодара"