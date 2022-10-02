НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 октября, 09:16

"Адам ищет Еву": Голый россиянин прогулялся по обочине трассы с яблоком

Голый мужчина с яблоком на обочине краснодарской трассы привлёк внимание свидетелей

В Краснодарском крае в посёлке Индустриальном автомобилисты заметили мужчину, который прогуливался по обочине и ел яблоко. Примечательно, что в этот момент он был абсолютно голым. Кадрами поделился телеграм-канал "ЧП Краснодара".

В Краснодарском крае голый мужчина ел яблоко во время прогулки по обочине. Видео © t.me / "ЧП Краснодара"

На опубликованных кадрах видно, как обнажённый мужчина невозмутимо идёт по обочине трассы и ест яблоко. Некоторые комментаторы пошутили и назвали его "Адамом, который ищет Еву".

В Норильске полуголый неадекват ворвался в школу, преследуя детей

В Норильске полуголый неадекват ворвался в школу, преследуя детей

Ранее Лайф писал, как в Алуште полиция задержала голого мужчину, который забаррикадировался в ломбарде. Очевидцы утверждают, что у него была разбита голова. Сообщается, что неизвестный без одежды находился в ломбарде несколько минут до прибытия на место правоохранителей.

Обложка ©

Кадр из видео / t.me / "ЧП Краснодара"

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров