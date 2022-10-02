"Адам ищет Еву": Голый россиянин прогулялся по обочине трассы с яблоком

В Краснодарском крае в посёлке Индустриальном автомобилисты заметили мужчину, который прогуливался по обочине и ел яблоко. Примечательно, что в этот момент он был абсолютно голым. Кадрами поделился телеграм-канал "ЧП Краснодара".

В Краснодарском крае голый мужчина ел яблоко во время прогулки по обочине. Видео © t.me / "ЧП Краснодара"

На опубликованных кадрах видно, как обнажённый мужчина невозмутимо идёт по обочине трассы и ест яблоко. Некоторые комментаторы пошутили и назвали его "Адамом, который ищет Еву".