Во Франции испугались смертоносного оружия России, аналогов которому нет у НАТО

"Россия, несомненно, обладает более современным оружием, чем страны НАТО. Соединённые Штаты отстали в области гиперзвуковых ракет, а ядерный арсенал Москвы пополняется более мощными и разрушительными снарядами", — рассказал заместитель директора Франко-российской обсерватории в Москве Игорь Деланоз.

Главным достоянием России издание называет гиперзвуковые ракеты, которые могут летать со скоростью в пять раз превышающей скорость звука и постоянно маневрировать. По мнению специалистов, Москва в этой области находится "на шаг впереди" своих противников из НАТО. В публикации также отмечается и наличие у России двух видов оружия, аналогов которым нет у стран блока: ракеты "Посейдон" и атомной подводной лодки "Белгород".