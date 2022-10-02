Во Франции испугались смертоносного оружия России, аналогов которому нет у НАТО
Le Figaro: Россия обладает более мощным и современным оружием, чем НАТО
Россия обладает более мощными и современными типами вооружения, нежели страны НАТО, в особенности гиперзвуковыми ракетами. К такому мнению пришло французское издание Le Figaro в своей статье.
"Россия, несомненно, обладает более современным оружием, чем страны НАТО. Соединённые Штаты отстали в области гиперзвуковых ракет, а ядерный арсенал Москвы пополняется более мощными и разрушительными снарядами", — рассказал заместитель директора Франко-российской обсерватории в Москве Игорь Деланоз.
Главным достоянием России издание называет гиперзвуковые ракеты, которые могут летать со скоростью в пять раз превышающей скорость звука и постоянно маневрировать. По мнению специалистов, Москва в этой области находится "на шаг впереди" своих противников из НАТО. В публикации также отмечается и наличие у России двух видов оружия, аналогов которым нет у стран блока: ракеты "Посейдон" и атомной подводной лодки "Белгород".
Ранее Лайф рассказывал об обвинениях в адрес президента Украины Владимира Зеленского, которого СМИ уличили в желании столкнуть между собой Россию и НАТО.