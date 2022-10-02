Комбат "Спарты" показал видео уничтожения диверсионной группы ВСУ под Донецком
Комбат "Спарты" Артём Жога показал уничтожение диверсионной группы ВСУ под Донецком
Украинские диверсанты накануне ночью вновь предприняли тщетную попытку пробраться на позиции войск ДНР в районе посёлка Опытное. Об этом рассказал командир батальона республики "Спарта" Артём Жога и показал кадры с беспилотника.
Украинские диверсанты попытались прорваться к позициям войск ДНР. Видео © t.me / Жога
"Сегодня ночью украинские ДРГ (диверсионно-разведывательные группы. — Прим. Лайфа) снова пытались зайти к нам на позиции между Опытным и донецким аэропортом", — написал он в телеграм-канале.
На видео около десяти украинских военных выходят из лесополосы, но тут же попадают под огонь военнослужащих ДНР. В результате уничтожено четыре диверсанта, двое получили ранения.
Накануне в Минобороны рассказали, что союзные войска нанесли удар по позициям 110-й бригады территориальной обороны Украины в районе села Новополь в ДНР, уничтожив более ста националистов.