Комбат "Спарты" показал видео уничтожения диверсионной группы ВСУ под Донецком

Украинские диверсанты накануне ночью вновь предприняли тщетную попытку пробраться на позиции войск ДНР в районе посёлка Опытное. Об этом рассказал командир батальона республики "Спарта" Артём Жога и показал кадры с беспилотника.

Украинские диверсанты попытались прорваться к позициям войск ДНР. Видео © t.me / Жога

"Сегодня ночью украинские ДРГ (диверсионно-разведывательные группы. — Прим. Лайфа) снова пытались зайти к нам на позиции между Опытным и донецким аэропортом", — написал он в телеграм-канале.

На видео около десяти украинских военных выходят из лесополосы, но тут же попадают под огонь военнослужащих ДНР. В результате уничтожено четыре диверсанта, двое получили ранения.