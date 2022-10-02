Телескоп засёк летящий к Земле новый астероид
Учёные обнаружили новый астероид, который приближается к Земле
Учёные обнаружили новый астероид, который приближается к Земле, сообщили в Институте прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН. Снимки были сделаны 25-м телескопом в посёлке Кочеванчик Ростовской области и 50-см телескопом Кубанского государственного университета.
"В ночь на 1 октября двумя обсерваториями юга России подтверждено обнаружение нового астероида 2022 SE37, сближающегося с Землёй", — отмечается в сообщении.
Небесное тело, размер которого составляет порядка 0,5 километра, обращается вокруг Солнца по вытянутой орбите с периодом 3,44 года. Как уточнили учёные, в обозримом будущем астероид не представляет для Земли никакой угрозы.
Кстати, ранее американский зонд DART столкнулся с астероидом Диморф с целью протестировать первую в своём роде защиту Земли от потенциально опасных космических объектов. Скорость его движения немного не достигла 24 тыс. км/ч. Как считают учёные, успешный эксперимент "открывает новую эру, в которой мы потенциально будем иметь возможность защититься от опасных астероидов".