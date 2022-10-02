Телескоп засёк летящий к Земле новый астероид

Учёные обнаружили новый астероид, который приближается к Земле, сообщили в Институте прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН. Снимки были сделаны 25-м телескопом в посёлке Кочеванчик Ростовской области и 50-см телескопом Кубанского государственного университета.

Телескоп засёк приближающийся к Земле астероид. Фото © Telegram / KIAM & ISON

"В ночь на 1 октября двумя обсерваториями юга России подтверждено обнаружение нового астероида 2022 SE37, сближающегося с Землёй", — отмечается в сообщении.

Небесное тело, размер которого составляет порядка 0,5 километра, обращается вокруг Солнца по вытянутой орбите с периодом 3,44 года. Как уточнили учёные, в обозримом будущем астероид не представляет для Земли никакой угрозы.