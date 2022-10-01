Космическая бомбардировка: Какие астероиды оставили после себя крупнейшие кратеры на Земле Некоторые глыбы были в несколько раз больше астероида, обвиняемого в убийстве динозавров 66 миллионов лет назад. 30 сентября, 21:40 Обложка © Shutterstock

Это Аризонский кратер. Скорее всего, он самый знаменитый на Земле, потому что его часто показывают по телевизору. Аризонский кратер действительно эффектен. Прекрасно сохранившаяся чаша глубиной больше 200 метров и больше километра в диаметре просто великолепна, особенно если на краю стоит человек — он кажется рядом с ней муравьём. И многие думают, что это самый большой ударный кратер на планете.

Аризонский кратер. Фото © Wikipedia

По подсчётам учёных, это след от падения астероида размером метров 50, а упал он около 50 тысяч лет назад, то есть когда динозавров уже давно постигла их участь. Кстати, довольно большое количество его фрагментов хранится в музеях, они активно изучаются. Это метеориты под общим названием Canyon Diablo. В них не так давно обнаружили алмазные вкрапления. Но хотя 50-метровый камень из космоса — это примерно как восемь тысяч бомб, сброшенных на Хиросиму, это всё же далеко не глобальная катастрофа, а получившаяся вмятина просто смехотворна по сравнению со многими другими.

Кратер Чиксулуб. Место удара. Фото © Wikipedia

К примеру, тот самый "убийца динозавров" (вернее, всё-таки главный подозреваемый) — это астероид диаметром десять километров, и кратер от него простирается на все 180 километров. Он находится в Мексике, называется Чиксулуб, наполовину охватывает морское дно, а наполовину полуостров Юкатан. И во многом именно из-за своих исполинских размеров Чиксулуб не столь очевиден, как Аризонский кратер. Ему 66 миллионов лет, а, как известно, именно тогда и началось знаменитое мел-палеогеновое вымирание, которое погубило примерно треть всех обитавших тогда родов животных, в том числе практически всех бескрылых "завров". По расчётам учёных, такая трагедия произошла даже не столько от самого удара, цунами и широкомасштабных пожаров, сколько из-за выброшенных в стратосферу огромных масс сажи. Она годами оставалась наверху, окутала всю Землю практически непроницаемой пеленой и перекрыла солнечный свет. Нет Солнца — нет фотосинтеза, нет растений, нет пищи для травоядных, далее со всеми остановками.

Предполагаемое местоположение кратера Земли Уилкса. Фото © Wikipedia

Но даже чиксулубский астероид — далеко не самое страшное, что постигало Землю на её веку. Под ледяным щитом Восточной Антарктиды подозревают нахождение ударного кратера диаметром примерно 500 километров. Если подозрения оправданы, то это должен был быть астероид раз в шесть больше и тяжелее "убийцы динозавров". И, собственно говоря, предполагаемый возраст кратера Земли Уилкса — улика в пользу этой версии. Ему 250 миллионов лет, то есть астероид упал как раз перед самым страшным событием в истории земной жизни — Массовым пермским вымиранием. Тогда исчезли почти все морские виды, не стало больше 70% наземных позвоночных. Причина, надо полагать, та же самая, что и с динозаврами, — сажа.

Кратер Вредефорт, снимок со спутника. Фото © Wikipedia

Но поскольку наличие в Антарктиде этого кратера ещё не на 100% доказано, то рейтинг крупнейших астероидных кратеров на Земле возглавляет Вредефорт. Это Южная Африка, 120 километров от Йоханнесбурга. Диаметр этого кратера — около 280 километров. Изначально считалось, что его оставил примерно такой же астероид, какой упал на динозавров, но сейчас учёные с этим не согласны. По их новым данным, он был как минимум вдвое крупнее, скорее всего, в диаметре имел километров 25. Но поскольку он настиг планету два миллиарда лет назад, то не вызвал таких катастрофических последствий, какие вызвал бы сейчас или в эру динозавров. Тогда на Земле ещё не было ни лесов, ни вообще какой бы то ни было сложной жизни, только-только появились бактерии, способные к фотосинтезу. Им, конечно, пришлось плохо, но они выжили. И фантастический процесс эволюции продолжился.

Фото © Shutterstock Какой самый верный способ предотвратить падение крупного астероида? 0 Ядерная бомбардировка Изменение траектории полёта путём удара

Авторы Адель Романенкова