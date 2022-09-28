Межзвёздный гость: Открыт ещё один объект, прибывший из-за пределов Солнечной системы Знаменитое странно вытянутое нечто — далеко не единственный гость из межзвёздного пространства. Одного из этих гостей собираются даже поднять со дна Тихого океана и рассмотреть. 27 сентября, 21:40 Обложка © Shutterstock

В 2017 году это была одна из самых потрясающих космических новостей. До Оумуамуа земляне не знали в родной звёздной системе ничего чужеродного. То, что этот астероид не местный, стало ясно прежде всего по траектории, обратите внимание на видео ниже: летел, можно сказать, почти перпендикулярно эклиптике, то есть плоскости вращения практически всех наших планет.

"Посланник издалека" (это значение гавайского названия объекта) промелькнул на снимках телескопов и проследовал дальше в мировое пространство, теперь он уже где-то на окраинах Солнечной системы. В принципе, если поторопиться, ещё можно успеть послать к нему вдогонку зонд и удовлетворить любопытство. Почему же он такой длинный? Почему ни с того ни с сего ускорился? Из чего состоит? И вообще, это точно астероид?

Спустя около года российский астроном-любитель Геннадий Борисов открыл межзвёздную комету, и какое-то время эти два объекта считались самыми экзотическими в Солнечной системе. Правда, опять-таки на комету Борисова можно было только полюбоваться.

Но вскоре астрономы максимально внимательно изучили данные о некоторых внеземных объектах и поняли, что Оумуамуа — вовсе не первый межзвёздный странник в Солнечной системе. Более того, как минимум два из них упали на Землю, а значит, их можно подержать в руках.

К примеру, в 2014-м (то есть за три года до Оумуамуа) один очень интересный объект разрушился в атмосфере над Тихим океаном у берегов Папуа – Новой Гвинеи. Исследователи Гарвардского университета вычислили, что траектория его полёта тоже проходила далеко не в плоскости эклиптики. В марте 2022 года Космическое командование ВВС США выпустило документ, в котором говорится, что американские космические силы провели на этот счёт собственные расчёты и они подтверждают межзвёздную траекторию объекта.

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И поскольку это дело расследует знаменитый астроном Гарварда Ави Лёб, который не побоялся насмешек и заявил, что нельзя исключать искусственное происхождение Оумуамуа, то стали появляться всё более захватывающие подробности. Данные об объекте 2014 года показывают, что мчался он со скоростью около 60 километров в секунду, а разламываться на части при этом начал лишь на высоте меньше 20 километров, то есть очень низко. Это означает только одно: объект состоит из какого-то невероятно прочного материала — раз в 20 крепче всех известных науке каменных метеоритов (или астероидов, неважно) и примерно вдвое прочнее железных.

Пожалуй, самое интересное заключается в том, что нашлись энтузиасты, которые готовы вложить свои деньги в интригующий проект. Они хотят поднять обломки этого объекта со дна Тихого океана.

И, наконец, недавно дотошное изучение каталога Центра исследования околоземных объектов CNEOS показало, что в этом огромном списке значится ещё один межзвёздный астероид. Он упал в Атлантику недалеко от Португалии в 2017 году, был размером примерно один метр и примерно в десять раз тяжелее того, что рассыпался над Папуа – Новой Гвинеей. Падал он на скорости 40 километров в секунду, распался в воздухе на высоте 23 километра. И сопоставление этих фактов даёт ему третье место по прочности среди всего известного земной науке на сегодняшний день.

Учёные утверждают, что столь несокрушимые объекты не только не родились в Солнечной системе, но и не могли появиться в какой-либо планетной системе вообще. У них должно быть совершенно другое происхождение. Из возможных естественных вариантов есть только один — взрыв сверхновой (сброс внешней оболочки звезды в принципе запускает в окружающее пространство подобные "пули").

Фото © Shutterstock Какие чувства вызывает у вас мысль о возможности существования внеземной цивилизации? 0 Страх Воодушевление Никаких чувств

Авторы Адель Романенкова