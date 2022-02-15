Почему астероид Оумуамуа может оказаться инопланетным кораблём: три главных аргумента Астрономы разработали план миссии, которая должна предоставить человечеству фото загадочного межзвёздного объекта. 14 февраля, 21:40 Иллюстрация Оумуамуа во время его прохождения через Солнечную систему. © European Southern Observatory / M. Kornmesser

Откуда прилетел Оумуамуа

Оумуамуа значит "посланник издалека", это гавайское название. Объект нашли на снимках с обсерватории на острове Мауи. Это было в 2017 году. А вскоре выяснилось, что интригующее имя как нельзя лучше подходит загадочному объекту.

Когда Оумуамуа обнаружили, он был в 200 миллионах километров от Земли, это примерно как расстояние между Марсом и Юпитером. То, что он летит из-за пределов Солнечной системы, стало ясно после подсчёта траектории движения: объект летит по параболе, и она сильно отклонена по отношению к плоскости эклиптики, то есть к той плоскости, в которой планеты вращаются вокруг Солнца. Учёные даже примерно выяснили, откуда именно явился "посланник" — из того региона, где сейчас находится звезда Вега из созвездия Лиры.

Впрочем, есть некое но: предполагается, что в качестве астероида, то есть естественного объекта, ведомого только гравитацией и прочими законами природы, он мог сотни миллионов лет блуждать по нашей галактике Млечный Путь, не принадлежа ни к одной звёздной системе. В таких временных масштабах расположение звёзд меняется до неузнаваемости. К примеру, ещё 300 тысяч лет назад Вега была вовсе не там, где она сейчас.

Куда летит Оумуамуа и где он сейчас

Собственно, к нашему семейству таинственный гость тоже не прибился, сделал дугу и благополучно уходит всё дальше и дальше. Сейчас где-то за орбитой Нептуна, телескопы уже его не видят. Но по траектории выходит, что несётся в сторону созвездия Пегаса.

Почему это может быть не астероид

Оумуамуа. Фото © Shutterstock

Аргумент первый: чрезвычайная вытянутость. До сих пор самое продолговатое, что видели астрономы, имело длину максимум втрое больше ширины. Оумуамуа длиной около 400 метров, но в ширину он примерно метров в 40, то есть мы имеем дело с совершенно беспрецедентной десятикратной разницей. И к этому же стоит добавить то, что по мере своего "кувыркания" в космосе, то есть вращения вокруг оси (один оборот занимает чуть больше 7 часов), его яркость увеличивается и уменьшается в 10 раз. Именно благодаря этому удалось понять, что это нечто очень длинное. Штука в том, что ни с одним другим известным науке астероидом такого не происходит.

Аргумент второй: вокруг него ничего нет — ни пыли, ни газа, нет никаких признаков "комы" — облака, окружающего кометы. Именно поэтому Оумуамуа, первоначально записанную в кометы, позже переквалифицировали в астероид. Предполагают, что он должен быть очень твёрдый, состоять из горных пород и/или металлов и не содержать льда. В общем-то, во всём этом нет ничего противоестественного, но оно идёт вразрез с обстоятельством, которое связано с третьим аргументом.

А третий аргумент, надо сказать, больше всех поражает воображение: дело в том, что в 2018 году астрономы зафиксировали, что Оумуамуа внезапно ускорился. Это поняли опять же по итогам наблюдений за траекторией: в определённый момент объект оказался на 100 тысяч километров дальше, чем полагалось в это время быть натуральному астероиду. Учёные сопоставили взаимное действие на объект гравитации всех окружающих его планет, Солнца и поняли, что нечто пока не выясненное обеспечило ему реактивную тягу. И тяга была направлена на движение от Солнца. Из естественных объяснений предлагают, в частности, солнечный ветер, но считают это очень сомнительным: объект просто-напросто чересчур велик и тяжеловесен, это же не какой-нибудь солнечный парус нанометровой толщины. Поэтому единственное, что могут предположить нефантастического, — некий выброс газа. Интересно получается: вокруг него не видно ни пылинки и ни малейшего следа газового шлейфа, и вдруг — мощная газовая струя, создающая весьма неплохую тягу, ни дать ни взять ракетный двигатель.

Доживём до 2056 года — узнаем

Земля и Солнце. Фото © Shutterstock

Астрономы считают, что это нельзя так оставить. Вне зависимости от того, каких версий кто придерживается, абсолютно все согласны вот в чём: что бы это ни было, это совершенно точно нечто экстраординарное. И учёные практически с самого момента обнаружения Оумуамуа придумывают способ, собственно говоря, догнать его и рассмотреть поближе. До сих пор единственным реальным вариантом считали отправку зонда так, чтобы он совершил гравитационный манёвр вокруг Солнца. То есть Солнце бы его своим притяжением как бы раскрутило и ускорило. Но проблема в том, что для этого надо к светилу очень близко подлететь, и это требует очень тяжёлого и очень дорогого теплозащитного экрана.

И вот недавно, наконец, появился альтернативный план: использовать для раскрутки не Солнце, а Юпитер. Конечно, его гравитация не в пример слабее, но всё же получается вполне реалистичный расклад: в 2028 году запускаем, он несколько лет вращается вокруг Земли и Венеры, затем к 2032 году достигает Юпитера, делает гравитационный манёвр и через два десятка лет догоняет Оумуамуа. В зависимости от того, какую скорость удастся развить, встреча может произойти либо уже в 2050 году, либо в 2054-м. И ещё через два года зонд присылает на Землю фотографию этого межзвёздного нечто. Проект называется "Лира". Пока он только предложен, то есть NASA должно его одобрить, притом в ближайшее время, потому что на подготовку к старту есть всего шесть лет — именно в 2028 году будет так называемое стартовое окно, то есть планеты будут расположены максимально удобно. А если зонд не отправят тогда, то, по всей видимости, не отправят уже никогда — и загадка навеки останется неразрешённой.

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