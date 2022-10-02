Российского посла Сергея Разова вызвали в МИД Италии

Посол РФ в Италии Сергей Разов был вызван в Министерство иностранных дел республики. Как уточнили в итальянском посольстве, его поездка назначена на 3 октября, подробная информация о причинах визита не уточняется.

"Посла РФ вызвали в понедельник в МИД к 11:00 (12:00 мск)", — сообщили в пресс-службе итальянского диппредставительства.

В своём сообщении посольство отмечает, что по итогам переговоров будет подготовлен комментарий.