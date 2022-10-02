Израиль выделил больше денег для возвращения новых репатриантов из России

Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что страна ожидает десятки тысяч новых мигрантов с еврейскими корнями. В ходе открытия заседания правительства он озвучил сумму, выделяемую на эти цели.

"После недавних событий в России и на Украине министр финансов Авигдор Либерман и министр алии и интеграции Пнина Тамано-Шата представят сегодня решение о добавлении 90 миллионов шекелей на иммиграционную абсорбцию. Мы ожидаем десятки тысяч новых репатриантов в ближайшие месяцы", — заявил глава государства.