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2 октября, 10:00

Израиль выделил больше денег для возвращения новых репатриантов из России

Премьер Израиля Лапид заявил, что страна ожидает десятки тысяч новых репатриантов

Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что страна ожидает десятки тысяч новых мигрантов с еврейскими корнями. В ходе открытия заседания правительства он озвучил сумму, выделяемую на эти цели.

"После недавних событий в России и на Украине министр финансов Авигдор Либерман и министр алии и интеграции Пнина Тамано-Шата представят сегодня решение о добавлении 90 миллионов шекелей на иммиграционную абсорбцию. Мы ожидаем десятки тысяч новых репатриантов в ближайшие месяцы", — заявил глава государства.

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Ранее меры по выделению средств на новых репатриантов также комментировала и Тамано-Шата, которая подчеркнула, что Израиль — безопасное место для евреев со всего мира. По её словам, государство сделает всё для интеграции новоприбывших граждан в израильское общество.

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Getty Images / Stephanie Keith

Матвей Шандрыголов

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