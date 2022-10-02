Более 20 самолётов и четыре корабля КНР заметили у Тайваня после прилёта делегации из ФРГ

Рядом с Тайванем были замечены четыре корабля ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и 22 самолёта. Об этом сообщили в оборонном ведомстве острова в "Твиттере".

По его данным, так называемую срединную линию Тайваньского пролива пересекли восемь самолётов, в том числе два истребителя J-1 и два J-16, а также два борта-разведчика и два ударно-разведывательных беспилотника. В ответ военные Тайваня подняли воздушный патруль, распространили радиопредупреждения и развернули зенитные ракетные комплексы.