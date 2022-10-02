Более 20 самолётов и четыре корабля КНР заметили у Тайваня после прилёта делегации из ФРГ
Рядом с Тайванем были замечены четыре корабля ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и 22 самолёта. Об этом сообщили в оборонном ведомстве острова в "Твиттере".
По его данным, так называемую срединную линию Тайваньского пролива пересекли восемь самолётов, в том числе два истребителя J-1 и два J-16, а также два борта-разведчика и два ударно-разведывательных беспилотника. В ответ военные Тайваня подняли воздушный патруль, распространили радиопредупреждения и развернули зенитные ракетные комплексы.
Ранее сообщалось, что Китай в связи с планами властей США продать вооружение Тайваню на сумму более одного миллиарда долларов примет "законные и необходимые" ответные меры. Речь идёт об американских поставках Тайбэю 60 противокорабельных ракет AGM-84K Harpoon Block II, 100 ракет класса "воздух – воздух" AIM-9X Block II Sidewinder и о продлении контракта по радиолокационным станциям.
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