Daily Mail дала британцам советы по сокращению счёта за электричество

Британская газета Daily Mail на фоне энергетического кризиса в стране позаботилась о своих читателях и дала полезные рекомендации, как сократить траты на счета за электричество.

Как считают аналитики издания, за электроэнергию британцам в скором времени предстоит платить ещё больше. По их оценкам, уже через два года эта сумма вырастет вдвое и составит около 2,5 тысячи фунтов стерлингов (более 152 тысяч рублей).

Так, специалисты советуют снизить температуру термостата на один градус, что позволит сэкономить до 321 фунта стерлингов (около 20 тысяч рублей) в год. Также указана и рекомендация заполнять стиральную машинку как минимум на 80%, стирать одежду при более низкой температуре и отказаться от сушилки.

Предусмотрительные корреспонденты выяснили, что британцы тратят лишние 13 фунтов стерлингов (около 800 рублей) в год, кипятя в чайнике большее количество воды, чем собираются потреблять. Кроме этого, эксперты советуют выключать свет, а компания Signify рекомендует перейти на светодиодное освещение.