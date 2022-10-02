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2 октября, 11:59

Спевшая гимн украинских нацбатов "королева красоты" из Крыма попыталась оправдаться

Победительница конкурса "Миссис королева красоты – Крым" Ольга Валеева попыталась оправдаться в ответ на хейт, который обрушился на неё в соцсетях после исполнения песни "Червона калина" (гимна украинских националистов). Она подчеркнула, что никаких азовцев* при исполнении композиции не подразумевала, и обратилась к подписчикам с вопросом "почему люди такие злые".

"Королева красоты" из Крыма попыталась оправдаться за спетую песню. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / olga_rijjylya

"Пели мы её без всяких смыслов, подсмыслов и символов. Просто спели украинскую песню. Мы так думали, что это просто песенка, которую знаем давно. Да, я украинка! Родом я из Крыма, родилась в Белогорске", — ответила девушка своим подписчикам.

Обращаясь к фанатам и широкой аудитории, Валеева попросила их перестать писать оскорбления и слать ей угрозы. Девушка напомнила, что воспитывает двух детишек, и призвала включить логику. По её словам, она бы никогда не стала петь эту песню и рисковать безопасностью, если бы изначально знала её смысл.

"Королева красоты" из Крыма хвасталась ангельским лицом, но кадры без фотошопа раскрыли всю правду

"Королева красоты" из Крыма хвасталась ангельским лицом, но кадры без фотошопа раскрыли всю правду

Как уже писал Лайф, победительница конкурса "Миссис королева красоты – Крым" Ольга Валеева исполнила на видео песню "Червона калина", которая считается не просто украинской песней, а гимном Украинской повстанческой армии (УПА) и полка "Азов"*. Пользователи соцсетей после инцидента потребовали "вышвырнуть её из Крыма". А председатель Общественной палаты региона призвал ужесточить законы, которые бы наказывали за подобное поведение.

*Запрещённая в России террористическая организация.

Обложка ©

Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / olga_rijjylya

Николь Вербер

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