Спевшая гимн украинских нацбатов "королева красоты" из Крыма попыталась оправдаться

Победительница конкурса "Миссис королева красоты – Крым" Ольга Валеева попыталась оправдаться в ответ на хейт, который обрушился на неё в соцсетях после исполнения песни "Червона калина" (гимна украинских националистов). Она подчеркнула, что никаких азовцев* при исполнении композиции не подразумевала, и обратилась к подписчикам с вопросом "почему люди такие злые".

"Королева красоты" из Крыма попыталась оправдаться за спетую песню. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / olga_rijjylya

"Пели мы её без всяких смыслов, подсмыслов и символов. Просто спели украинскую песню. Мы так думали, что это просто песенка, которую знаем давно. Да, я украинка! Родом я из Крыма, родилась в Белогорске", — ответила девушка своим подписчикам.

Обращаясь к фанатам и широкой аудитории, Валеева попросила их перестать писать оскорбления и слать ей угрозы. Девушка напомнила, что воспитывает двух детишек, и призвала включить логику. По её словам, она бы никогда не стала петь эту песню и рисковать безопасностью, если бы изначально знала её смысл.

Как уже писал Лайф, победительница конкурса "Миссис королева красоты – Крым" Ольга Валеева исполнила на видео песню "Червона калина", которая считается не просто украинской песней, а гимном Украинской повстанческой армии (УПА) и полка "Азов"*. Пользователи соцсетей после инцидента потребовали "вышвырнуть её из Крыма". А председатель Общественной палаты региона призвал ужесточить законы, которые бы наказывали за подобное поведение.