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2 октября, 11:42

Новак назвал заинтересованных в подрыве "Северных потоков"

Новак заявил, что "Северные потоки" можно отремонтировать

Трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2" возможно отремонтировать, но для этого потребуется время и средства. Как рассказал в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" вице-премьер России Александр Новак, в первую очередь следует разобраться, кто виноват в этих авариях. По его словам, подобных прецедентов на газопроводах ранее никогда не возникало.

"На сегодняшний день исходим из того, что нужно в первую очередь разобраться в том, кто это сделал, и мы уверены, что в этом заинтересованы определённые ранее высказывающие позиции страны. И США, и Украина, и Польша в своё время говорили о том, что "эта инфраструктура не будет работать, они всё сделают для этого", поэтому, конечно, в этом надо серьёзно разобраться", — сказал Новак.

Германия может начать собственное расследование диверсий на "Северных потоках"

Германия может начать собственное расследование диверсий на "Северных потоках"

Напомним, что Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Кроме того, в ночь перед аварией на газопроводах портал отслеживания авиаперелётов Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Девятичасовой полёт был замечен примерно в 250 километрах от датского острова Борнхольм. Рядом с ним и произошли утечки газа. Европейские лидеры признали аварию на СП результатом диверсии. Позже Германия, Швеция и Дания решили вместе расследовать ЧП на "Северных потоках".

Обложка ©

Getty Images / Jens Büttner / picture alliance

Оксана Попова

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