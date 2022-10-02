Новак назвал заинтересованных в подрыве "Северных потоков"

Трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2" возможно отремонтировать, но для этого потребуется время и средства. Как рассказал в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" вице-премьер России Александр Новак, в первую очередь следует разобраться, кто виноват в этих авариях. По его словам, подобных прецедентов на газопроводах ранее никогда не возникало.

"На сегодняшний день исходим из того, что нужно в первую очередь разобраться в том, кто это сделал, и мы уверены, что в этом заинтересованы определённые ранее высказывающие позиции страны. И США, и Украина, и Польша в своё время говорили о том, что "эта инфраструктура не будет работать, они всё сделают для этого", поэтому, конечно, в этом надо серьёзно разобраться", — сказал Новак.