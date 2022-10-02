Глава Apple назвал язык, который должны выучить все дети

Дети должны изучать языки программирования уже в начальной школе, таким мнением поделился в интервью нидерландскому агентству RTL Nieuws генеральный директор корпорации Apple Тим Кук.

"Я считаю программирование единственным универсальным языком. Думаю, что каждый должен изучать его до того, как закончит среднюю школу. Считаю, что языки программирования следует преподавать в начальной школе", — советует Кук.

Глава Apple добавил, что это самый важный язык, который можно выучить в дополнение к родному. "Это способ задействовать ваш творческий потенциал", — подчеркнул Кук.