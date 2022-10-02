Глава Apple назвал язык, который должны выучить все дети
Глава Apple Тим Кук: Дети должны изучать язык программирования с начальной школы
Дети должны изучать языки программирования уже в начальной школе, таким мнением поделился в интервью нидерландскому агентству RTL Nieuws генеральный директор корпорации Apple Тим Кук.
"Я считаю программирование единственным универсальным языком. Думаю, что каждый должен изучать его до того, как закончит среднюю школу. Считаю, что языки программирования следует преподавать в начальной школе", — советует Кук.
Глава Apple добавил, что это самый важный язык, который можно выучить в дополнение к родному. "Это способ задействовать ваш творческий потенциал", — подчеркнул Кук.
Ранее стало известно, что за весенний и летний сезоны компания Apple перевезла большую часть российских сотрудников в Киргизию. Кроме того, весной руководство перевело специалистов из России в Дубай и Лондон.
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