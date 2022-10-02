Конституционный суд России определил государственный язык ДНР и ЛНР

Донецкая и Луганская народные республики сохранят статус республик в составе России с русским языком в качестве государственного. Об этом говорится в договорах о принятии этих государств в состав РФ, отсылки к которым опубликовал Конституционный суд РФ.

"Согласно статье 2 рассматриваемого Договора со дня принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики в составе Российской Федерации образуется новый субъект — Донецкая Народная Республика", — говорится в документе.

Аналогичное прописано и относительно Луганской Народной Республики. Кроме того, оба договора предусматривают закрепление в регионах русского языка в качестве государственного, а всем жителям гарантируется право на его сохранение и создание условий для его изучения и совершенствования.