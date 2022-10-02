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2 октября, 11:38

Конституционный суд России определил государственный язык ДНР и ЛНР

Донецкая и Луганская народные республики сохранят статус республик в составе России с русским языком в качестве государственного. Об этом говорится в договорах о принятии этих государств в состав РФ, отсылки к которым опубликовал Конституционный суд РФ.

"Согласно статье 2 рассматриваемого Договора со дня принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики в составе Российской Федерации образуется новый субъект Донецкая Народная Республика", — говорится в документе.

Аналогичное прописано и относительно Луганской Народной Республики. Кроме того, оба договора предусматривают закрепление в регионах русского языка в качестве государственного, а всем жителям гарантируется право на его сохранение и создание условий для его изучения и совершенствования.

Госдума 3 октября рассмотрит законопроекты о принятии новых субъектов в состав России

Госдума 3 октября рассмотрит законопроекты о принятии новых субъектов в состав России

Ранее Лайф сообщал, что Конституционный суд РФ по итогам проверки одобрил пакет документов о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

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ТАСС / Владимир Гердо

Артур Белкин
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